Abend-Talkshows : Sandra Maischberger diskutiert jetzt auch dienstags

Berlin Talkrunde, Kommentatoren, Einzelinterviews: Die ARD setzt auf Moderatorin Sandra Maischberger und verstärkt die Talkshow-Schiene - und geht damit auch in Konkurrenz zum ZDF und seiner langen „Lanz“-Strecke.

Talkshow-Moderatorin Sandra Maischberger ist künftig zweimal in der Woche mit ihrer TV-Sendung zu sehen. Bislang strahlt das Erste am späten Mittwochabend die Sendung „maischberger.die Woche“ aus. Ab nächster Woche wird es das Format auch dienstags ebenfalls um 22.50 Uhr geben.

Maischberger sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass sich der Name der Sendung verändere: Aus „maischberger.die Woche“ werde „maischberger“. Das Konzept bleibt weitgehend wie gehabt: In der Sendung geht es um Themen, die in der laufenden Woche aktuell sind. Die Sendung hat mehrere Elemente. Es gibt Kommentatoren - darunter häufig Journalisten, die die Geschehnisse einordnen. Zudem werden immer wieder ranghohe Politiker und andere Persönlichkeiten zu Einzelinterviews eingeladen. Die intensivierten, vertiefenden Gespräche - die Soloelemente - sollen etwas mehr Zeit bekommen.

Maischberger führte darüber hinaus aus: „Ich glaube an ein Prinzip im linearen Fernsehen: Verlässlichkeit. Wer vor Mitternacht einschaltet, muss wissen, was er oder sie bekommt. Deswegen machen wir am Dienstag aus denselben Elementen wie am Mittwoch eine Sendung.“