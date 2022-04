„Werden mehr als 3000 sein“ : Eintracht-Präsident Fischer schlägt Party am Buckingham Palast vor

So sah es beim Viertelfinal-Rückspiel in Barcelona aus: Peter Fischer (re), Präsident von Eintracht Frankfurt, besucht die Eintracht-Fans am Placa de Catalunya. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt/Main Die Vorfreude auf das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League bei West Ham United ist bei den Anhängern von Eintracht Frankfurt riesengroß – auch bei Peter Fischer. Der Eintracht-Präsident kündigt bereits die nächste große Fan-Feier an.

Eintracht Frankfurts Vereinspräsident Peter Fischer will sich nach dem Partytag von Barcelona auch in London ordentlich bemerkbar machen. Vor dem Europa-League-Halbfinale bei West Ham United am Donnerstag (21 Uhr/RTL) kündigte Fischer nach übereinstimmenden Berichten an: „Das lasse ich mir nicht nehmen, egal wo wir in Europa spielen. Ich weiß zwar noch nicht, an welchem Platz – es gibt ja einige in London. Warum nicht vorm Buckingham Palast? Da ist momentan nicht viel los.“