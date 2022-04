0:2 bei Union Berlin : Stimmungsdämpfer für Frankfurts Europa-Helden

Berlin Eintracht Frankfurt hat nach dem starken Auftritt in Barcelona einen schweren Stimmungsdämpfer hinnehmen müssen. Der Europa-League-Halbfinalist unterlag bei Union Berlin mit 0:2 und kann über die Bundesliga einen internationalen Startplatz für die kommende Saison kaum mehr erreichen.

Die Europacup-Überflieger von Eintracht Frankfurt haben in der Bundesliga eine Bruchlandung hingelegt. Drei Tage nach dem sensationellen Coup in der Europa League beim FC Barcelona kassierten die Hessen durch das 0:2 (0:2) bei Union Berlin eine empfindliche Niederlage. Die müden Frankfurter konnten zu keiner Zeit an den großartigen Auftritt im Camp Nou anknüpfen und wurden von den Unionern in der ersten Halbzeit sogar vorgeführt.