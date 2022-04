Nächste magische Europa-Nacht : Frankfurts Traumreise durch Europa geht weiter

London Eintracht Frankfurt stößt die Tür zum Finale der Europa League mit einem 2:1 bei West Ham United ganz weit auf. Doch nur die Fans verfallen frühzeitig in Euphorie.

Denn das Traumziel Finale von Sevilla am 18. Mai schwebt längst über allem am Horizont. „Das ist ein Halbfinale, und da kann man über nichts anderes mehr reden als über das Maximalziel“, betonte Torhüter Kevin Trapp. Ein großer Schritt ist mit dem dritten Auswärtserfolg in der K.o.-Runde getan, im Heimspiel am Donnerstag (21.00 Uhr) reicht ein Unentschieden. Bei einer Niederlage mit einem Tor gäbe es den Rettungsanker Verlängerung - wie im Achtelfinale gegen Betis Sevilla.