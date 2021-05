Knieverletzung stoppt Star : Schwedens Topstar Ibrahimovic verzichtet auf die EM

Stockholm Die schwedische Nationalmannschaft muss bei der Europameisterschaft auf ihren Superstar Zlatan Ibrahimovic verzichten. Der Stürmer fällt ein paar Wochen nach seinem Schweden-Comeback verletzt aus.

Die in knapp vier Wochen beginnende Fußball-Europameisterschaft findet ohne den schwedischen Superstar Zlatan Ibrahimovic statt. Der nationale Verband SvFF teilte am Samstag mit, der 39 Jahre alte Angreifer stehe aufgrund der Empfehlung einer sechswöchigen konservativen Therapie seiner Verletzung am linken Knie für das Turnier (11. Juni bis 11. Juli) nicht zur Verfügung.