ZDF-Moderator nicht mehr für den Sport tätig : EM und WM ohne Oliver Welke

Mainz Die EM und WM findet ohne Oliver Welke statt. Der Moderator wird beim ZDF nicht mehr im Sport arbeiten. Dies verkündete der Sender am Dienstag. Ersatz steht schon fest.

Moderator Oliver Welke wird beim ZDF nicht mehr im Sport arbeiten. Der 55-Jährige werde bei der Fußball-EM in diesem Sommer und bei der WM im kommenden Jahr in Katar schon nicht mehr dabei sein, teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Dienstag mit. Das ZDF schrieb in einem Statement von einer „einvernehmlichen Lösung“. Zuerst hatte der Branchendienst „dwdl“ darüber berichtet.