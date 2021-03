U21-EM : Dänemark steht vor Viertelfinal-Einzug und könnte auf Deutschland treffen

Islands Mikael Anderson (r) im Zweikampf mit dem Dänen Mads Bench. Foto: AP/Tamas Vasvari

Dänemark steht dicht vor dem Einzug in die K.o.-Phase der U21-Europameisterschaft und ist damit ein möglicher deutscher Viertelfinal-Gegner. Die Dänen setzten sich am Sonntag in Györ in ihrem zweiten Spiel mit 2:0 (2:0) gegen Island durch.

Sollte Frankreich am Abend (21.00 Uhr) nicht gegen Russland gewinnen, ist Dänemark bereits sicher als eines von zwei Teams aus der Gruppe C weiter. Im Falle eines Viertelfinal-Einzugs trifft die deutsche Auswahl von Trainer Stefan Kuntz auf ein Team aus dieser Gruppe.

Island ist dagegen nach zwei Niederlagen ausgeschieden. Frankreich steht gegen Russland enorm unter Druck. Die hoch gehandelte Mannschaft mit zahlreichen Talenten hatte ihr Auftaktspiel gegen Dänemark 0:1 verloren und wäre im Falle einer weiteren Niederlage ausgeschieden. Bei Dänemark wurde der von der TSG Hoffenheim an RSC Anderlecht ausgeliehene Jacob Bruun Larsen eingewechselt, Nikolas Nartey vom SV Sandhausen saß auf der Bank. Vor zwei Jahren war Dänemark in der EM-Vorrundengruppe mit Deutschland gescheitert.

(ako/dpa)