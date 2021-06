Pussy Riot und Tibet-Proteste : Diese Protestaktionen gab es bei großen Turnieren

Düsseldorf Vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich landete ein Gleitschirmflieger auf dem Rasen in München – und protestierte offenbar gegen VW. Es war nicht die erste Protestaktion bei internationalen Turnieren.

Der Einsatz war nicht ganz ungefährlich – und hätte sogar tragisch enden können. Der Gleitschirm geriet in eine Stahlseilkonstruktion am Stadiondach und kam ins Trudeln. Ein Absturz in die Zuschauerränge konnte gerade so verhindert werden, der Gleiter landete auf dem Rasen. Zwei Personen sollen bei der Aktion jedoch verletzt worden sein.