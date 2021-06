Geschichte der DFB-Elf : Wie es für Deutschland bisher nach Auftaktpleiten bei Turnieren weiterging

München Deutschland hat erstmals das Auftaktspiel bei einer EM verloren – doch auch andere internationale Turniere starteten wenig vielversprechend. Löw und seine Spieler können deswegen manches aus der Vergangenheit lernen.

Bei den Europameisterschaften 2000 und 2004 reichte schon ein Unentschieden, um das Team aus dem Konzept zu bringen. Im Auftaktspiel gegen Rumänien (1:1) erzielte Mehmet Scholl das einzige deutsche Tor bei der EM 2000. In den folgenden Partien gegen England (0:1) und Portugal (0:3) gelang den Deutschen kein weiterer Treffer. Anstatt den 1996 gewonnenen Titel zu verteidigen, schied Deutschland als Gruppenletzter aus dem Turnier aus. Es fehlte vor allem an international geschulten und modernen Kickern. Vorbereitung und Personalmanagement von Trainer Erich Ribbeck wirkten zudem nicht zielgerichtet und fahrig.

Mit Auftaktniederlagen musste sich die DFB-Elf bisher nur bei Weltmeisterschaften auseinandersetzen – das letzte Mal bei der WM 2018. Mit breiter Brust, die nun vier Sterne schmückte, startete der amtierende Weltmeister ins Turnier und stolperte direkt über Gruppengegner Mexiko. Es mangelte vorne an Effizienz und hinten an Abstimmung. Mit 60 Prozent Ballbesitz und fünf Schüssen mehr aufs Tor waren die Deutschen auf dem Papier zwar überlegen, am Ende schafften sie es aber nicht, eine Antwort auf den Treffer von Hirving Lozano in der 35. Minute zu finden.