„Tut uns sehr leid“ : Greenpeace veröffentlicht Video-Statement nach Protestaktion bei EM-Spiel

München Eigentlich wollte Greenpeace "nur" gegen den DFB- und EM-Sponsor VW protestieren. Die Aktion vor dem deutschen EM-Auftakt endete aber fast in einem Fiasko - und wird Folgen haben. In einem Video erklärte die Organsisation nun die Hintergründe.

Das erste Eigentor in München schoss nicht Mats Hummels. Es war die Umweltorganisation Greenpeace , deren missglückte Protestaktion vor dem EM-Auftakt der Fußball-Nationalmannschaft beinahe wesentlich tragischere Folgen als der Fauxpas des deutschen Abwehrchefs gehabt hätte. Nur mit viel Glück passierte bei der Notlandung eines Motorgleitschirmfliegers nichts Schlimmeres. Und obwohl Greenpeace hinterher zu Kreuze kroch, hat der Vorfall Konsequenzen - juristisch und politisch.

Das Polizeipräsidium München teilte mit, dass gegen den festgenommenen Piloten aus Baden-Württemberg wegen "verschiedener Delikte nach dem Strafgesetzbuch und dem Luftverkehrsgesetz" ermittelt wird. Bei der Aktion des 38-Jährigen wurden nach Polizeiangaben zwei Männer am Kopf verletzt, die zwar nicht notärztliche versorgt werden mussten, aber zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht wurden.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte umgehend Konsequenzen für den Aktivisten an. "Das wird genau behandelt, das sind klare Verstöße", sagte der CSU-Politiker im BR: "Sowas ist kein Kavaliersdelikt." Auch das Polizeipräsidium München betonte, "dass es keinerlei Verständnis für solche unverantwortlichen Aktionen gibt, bei denen eine erhebliche Gefährdung von Menschenleben in Kauf genommen wird".

View this post on Instagram

Der Flieger war am Dienstagabend unmittelbar vor dem Anpfiff der Partie gegen Frankreich (0:1) nur mit Mühe heil auf dem Rasen der Arena gelandet. Eigentlich wollte der Pilot laut Greenpeace "lediglich" über das Stadion fliegen und einen gelben Ballon mit dem aufgedruckten Motto "Kick out Oil" auf den Rasen herunterlassen. Aufgrund eines technischen Problems verlor der Schirm aber an Höhe, streifte ein Drahtseil der Dachkonstruktion und musste notlanden.