1:0 gegen Atlético : Tuchel mit Chelsea weiter ungeschlagen

Thomas Tuchel bleibt als Teammanager des FC Chelsea ungeschlagen und darf auf den Viertelfinaleinzug in der Champions League hoffen. Der ehemalige Bundesligatrainer feierte mit den Blues im Achtelfinal-Hinspiel in Bukarest gegen Atletico Madrid einen 1:0 (0:0)-Sieg. Im Rückspiel am 17. März an der heimischen Stamford Bridge haben die Londoner beste Chancen aufs Weiterkommen.