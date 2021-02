Barcelona, Madrid und Co. : DFL-Chef kritisiert Top-Klubs als „Geldverbrennungsmaschinen“

Barcelona, Madrid und Co.

Berlin DFL-Chef Christian Seifert hat die finanziellen Auswüchse und hochfliegenden Ambitionen europäischer Fußballvereine ungewöhnlich heftig kritisiert. Auch wenn er sie nicht namentlich nannte, dürften sich vor allem Real Madrid und der FC Barcelona angesprochen fühlen.

Die „brutale Wahrheit“ sei doch, dass „einige dieser sogenannten Super-Klubs - ich würde sagen - schlecht gemanagte Geldverbrennungsmaschinen“ sind. „Sie verbrennen das Geld so, wie sie es in den vergangenen zehn Jahren verbrannt haben“, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga laut Nachrichtenagentur AP am Mittwoch auf einem von der „Financial Times“ ausgerichteten Fußball-Business-Branchengipfel.