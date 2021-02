3:2-Sieg in Sevilla : BVB nimmt dank Doppel-Haaland Kurs aufs Viertelfinale

Es geht doch: In der Champions League gegen den FC Sevilla gelingt Borussia Dortmund nach den Problemen der vergangenen Wochen endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Juventus Turin hingegen droht nach einer Pleite in Porto das Aus.

Spätestens bei Haalands zweitem Volltreffer (43.) atmete auch der Dortmunder Übergangstrainer Edin Terzic auf. Der 38-Jährige stand bei seinem Europapokaldebüt im Achtelfinal-Hinspiel enorm unter Druck und kann nun in der Revierderby-Woche in Ruhe weiterarbeiten. Im Sommer übernimmt der derzeitige Gladbach-Trainer Rose: Terzic wird dann wieder "Co".

Haaland hatte seine sensationelle Torquote bereits 16 Minuten zuvor aufgebessert, indem er einen selbst eingeleiteten Angriff nach Doppelpass mit Jadon Sancho willensstark abschloss. Mahmoud Dahoud (19.) hatte die frühe Führung der Gastgeber durch Suso (7.) mit einem Schlenzer sehenswert ausgeglichen. Der Ex-Gladbacher Luuk de Jong (84.) verkürzte in der Schlussphase. Das Rückspiel findet am 9. März statt.

Haalands drastische Warnung hatte der zuletzt wackelnden Mannschaft wohl in den Ohren geklungen. "Wenn wir so spielen wie zuletzt, haben wir keine Chance", sagte der Top-Stürmer, der die Vereinsführung auch noch einmal daran erinnerte, dass alles unterhalb der alljährlichen Champions-League-Teilnahme mit seinem Anspruch keineswegs zu vereinbaren ist.

Der Startelf-Rückkehrer Reus sollte den 20-Jährigen offensiv in Szene setzen. Dazu war er jedoch überhaupt noch nicht gekommen, da lag der BVB schon zurück: Suso ließ an der Strafraumgrenze den naiv verteidigenden Sancho aussteigen, er zog ab und hatte Glück, dass Mats Hummels seinen Schuss unhaltbar für Torhüter Marwin Hitz abfälschte.

Die Europa-League-Spezialisten aus Sevilla, mit dem Rückenwind von neun Pflichtspielsiegen in Serie angetreten und laut BVB-Sportdirektor Michael Zorc "eine sehr erwachsene Mannschaft", waren auch ohne den argentinischen Star-Linksaußen Lucas Ocampos anfangs kompakt und spielstark. Die Dortmunder versuchten es weiter mit schnellem Umschalten nach Ballgewinnen, ab und an streuten sie Pressingphasen ein. Von Schock war keine Spur.

Ganz anders Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo. Dem italienischen Fußball-Rekordmeister droht wie im Vorjahr das Achtelfinal-Aus in der Champions League. Die Mannschaft von Trainer Andrea Pirlo verlor am Mittwoch beim FC Porto 1:2 (0:1) und steht damit im Rückspiel am 9. März unter Zugzwang. Immerhin bewahrte Federico Chiesa den Serie-A-Club durch sein spätes Tor vor einer noch schlechteren Ausgangsposition (82.). Bereits in der vergangenen Saison war Juve gegen Olympique Lyon in der ersten K.o.-Runde gescheitert.