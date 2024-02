Nach 4:0-Sieg gegen Girona Leipzig-Gegner Real Madrid muss auf Bellingham verzichten

„Zidane hatte ein höheres technisches Niveau, Bellingham ist direkter“, meinte Ancelotti, „er ist unglaublich, wenn er in den Strafraum geht. Wie er sich vor dem ersten Tor bewegt hat, das können nur sehr wenige.“ Nach einem Außenristpass von Vinicius Junior hatte Bellingham in höchstem Tempo mit dem ersten Kontakt den Ball an Torhüter Paulo Gazzaniga vorbei gelegt und ihn dann umkurvt. „Er ist in dieser Saison der Beste“, lobte der Vorbereiter.