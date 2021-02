Klingbeil kritisiert Leipzig-Spiel in Budapest : „Muss sich schon fragen, ob man hier den Bezug zur Realität nicht verliert“

Köln SPD-Generalsekretär hat die Verlegung der Champions-League-Partie zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool nach Ungarn kritisiert. Dem englischen Meister war die Einreise nach Deutschland untersagt worden.

Die Austragung des Achtelfinal-Hinspiels in der Champions League zwischen Fußball-Bundesligist RB Leipzig und dem FC Liverpool in Budapest stößt in der deutschen Politik auf Kritik. "Es wäre ein stärkeres Signal gewesen, wenn man gesagt hätte, dass dieses Spiel verschoben wird, das fällt aus. Das ist auch mal verzichtbar an dieser Stelle. Der Wettbewerb darf da nicht an erster Stelle stehen", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv.