Keine Schützenhilfe für Klopp Haaland schießt Man City zum Sieg

Durch den Sieg setzte sich die Elf von Trainer Pep Guardiola mit 52 Punkten vorerst an die Spitze, Liverpool (51) konnte am Nachmittag im Heimspiel gegen den FC Burnley aber noch nachziehen. Für City war es zudem eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Achtelfinale am Dienstag beim FC Kopenhagen.