Watzke stellt klar „Trennung der beiden Ligen kann nur die Ultima Ratio sein“

Er sei einst bei der DFL angetreten, „um die Einheit der Liga zu gewährleisten“, ergänzte Watzke: „Ich sehe mich weiter als Vermittler und will mit allen 36 Clubs vernünftig zusammenarbeiten.“ Er mache aber auch keinen Hehl daraus, „dass das persönliche Vertrauensverhältnis zu manchem Kollegen in diesem Prozess Schaden genommen“ habe. „Man kann nicht um 12 Uhr im DFL-Präsidium einstimmig 9:0 für diesen Antrag votieren und knapp drei Stunden später stimmen und reden drei Mitglieder plötzlich dagegen. So etwas kommt in meiner Welt nicht vor.“