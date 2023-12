Protest gegen DFL-Investor Spiel in Paderborn zweimal unterbrochen

Erste Fußballfans haben gegen die DFL-Entscheidung für einen Investorendeal protestiert. Im Zweitligaspiel am Freitag zwischen dem SC Paderborn und Hansa Rostock brachten die Fans aus beiden Lagern ihren Unmut zum Ausdruck und setzten in den ersten zwölf Minuten den zuvor angekündigten Stimmungsboykott um. Ab der 13. Minute zündeten die Rostocker Fans Pyrotechnik. Deshalb unterbrach der Schiedsrichter die Partie und beorderte die Profis in die Kabine. Erst neun Minuten später wurde die Begegnung fortgesetzt.