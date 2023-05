Investor-Einstieg bei der DFL gescheitert Ein Sieg der Demokratie – und für den deutschen Fußball

Zwar betonten alle Beteiligten, dass Investitionen in die Liga unumgänglich seien, doch der von einigen Wenigen eingebrachte Weg wäre dafür der falsche Weg gewesen. Fehler wurde in der Vergangenheit zur Genüge gemacht. Es ist an der Zeit, die Systemfrage zu stellen und nicht mit immer mehr Geld zu versuchen, das Rad am Laufen zu halten. Die Chance auf eine positive Zukunft besteht jetzt – ohne sich verkauft zu haben.