Bellingham, Rönnow, Götze Das sind unsere Spieler der Saison

Aber auch Absteiger haben es unter unsere Spieler der Saison geschafft. So wählte zum Beispiel unser Redakteur Maximilian Lonn den Schalker Henning Matriciani zu seinem Akteur der Saison, da dieser noch vor drei Jahren in der Regionalliga West in Lippstadt spielte und in diesem Jahr zu einem der wichtigsten Spieler der Knappen wurde.