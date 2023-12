“Thema ist noch nicht am Ende“ Fanvertreter kündigt weitere Proteste gegen DFL-Investor an

Nach den Protesten am vergangenen Wochenende hat ein Fanvertreter weitere Aktionen angekündigt. „Der Aktionsspieltag ist vorbei, weitere Proteste sind erstmal individuell in den Fanszenen vorgesehen. Es wird aber weiter Proteste geben“, sagte Nicolai Mäurer, der das Bündnis „Fanszenen Deutschlands“ in Dortmund vertritt, der „Sportschau“ (Dienstag). „Das Thema ist noch nicht am Ende.“