LIVE Das Bundesliga-Finale im Liveblog zum Nachlesen FC Bayern München ist Deutscher Meister, BVB verspielt den Titel - Schalke steigt ab, Bochum rettet sich

Düsseldorf · Der FC Bayern München ist zum elften Mal in Folge Deutscher Meister. Gleichzeitig wurde bekannt, dass sich der Verein von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic trennt. In Dortmund feierten die Fans ihr Team derweil trotz der Enttäuschung. In unserem Liveblog können Sie alles zum dramatischen Bundesliga-Finale nachlesen.

29.05.2023, 11:04 Uhr

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic kann die Tränen vor der Südtribüne nicht zurückhalten. Foto: dpa/Bernd Thissen

(RP/dpa/sid)