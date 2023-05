Tränen oder Jubel VfB Stuttgart und der HSV im Alles-oder-Nichts-Duell

„Wir haben schon so oft gezeigt, dass dieser HSV wieder aufstehen kann, und das werden wir auch dieses Mal wieder tun“, sagte Kapitän Sebastian Schonlau. „Jetzt wollen wir uns damit krönen, dass wir es in den zwei Endspielen schaffen“, ergänzte Trainer Tim Walter. „Jetzt erst recht“, laute das Motto, auch für das Rückspiel am Montag (5.6.) in Hamburg.