Relegation So, liebe DFL, könntet ihr noch mehr Geld scheffeln - dafür aber fair

Wenn es schon zwingend so etwas wie eine Aufstiegsrelegation geben muss, warum dann nicht eine gerechte? Eine mit gleichen Rahmenbedingungen. Eine mit ähnlichen Mitteln. So wie in England und Spanien. Dort spielen der dritt- bis sechstplatzierte der zweiten Liga den verbliebenen Platz in der ersten Liga in einem Turnierformat aus. In Italien sogar die Plätze drei bis acht, wobei dies nur geschieht, wenn der Dritte maximal neun Punkte Vorsprung auf den Vierten besitzt. Die Emotionen einer solchen Relegation sind doch für den Zuschauer auch deutlich unterhaltsamer.