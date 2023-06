3:0-Sieg gegen den HSV Stuttgart steht vor dem Klassenerhalt in der Bundesliga

Der HSV, bei dem die zuletzt gesperrten Ludovit Reis und Bakery Jatta wieder starteten, war geschockt, der VfB blieb am Drücker, scheiterte aber immer wieder am starken Heuer Fernandes - zweimal war es Chris Führich, zweimal Guirassy. Beides Male war der Stürmer, für den der VfB am Mittwoch die Kaufoption gezogen hatte, viel zu nachlässig. Auch beim von Reis an Enzo Millot verursachten Strafstoß.