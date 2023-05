Sänger der Toten Hosen Diesen Plan hat Campino mit Jürgen Klopp bei Fortuna

Peter Frymuth erzählt die Geschichte einer großen Liebe immer mit einer angemessenen Portion Rührung. Es geht um Fortuna und die Toten Hosen. Um einen Verein, der in seiner Geschichte immer mal wieder am Boden lag. Und eine Band, die ziemlich trotzig trotzdem oder gerade deswegen über all die Jahre Fan geblieben ist. „Die Gruppe stand von Anfang an hinter uns und hat immer an uns geglaubt“, sagte das Düsseldorfer Aufsichtsratsmitglied einst in seiner Funktion als Vereinspräsident. „Und sie hat uns international bekannt gemacht, als wir in unteren Ligen spielten, die selbst in Deutschland nur wenige kennen.“