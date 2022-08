0:0 gegen den VfB : Köln verpasst nach Europapokal-Euphorie Heimsieg gegen Stuttgart

Köln Der 1. FC Köln ist zu Hause trotz Überzahl gegen den VfB Stuttgart nicht über ein 0:0 hinaus gekommen. Gäste-Trainer Pellegrino Matarazzo musste auf die Tribüne.

Nach dem Sprung auf die europäische Bühne kommt der 1. FC Köln in der Liga nicht so recht vom Fleck. Keine 72 Stunden nach der umjubelten Qualifikation für die Conference League holte die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart in Überzahl ein durchaus glückliches 0:0 gegen den VfB Stuttgart. Köln bleibt damit auch nach dem vierten Spieltag ungeschlagen - wartet aber seit der ersten Runde auf einen Sieg.