Gruppen ausgelost : Auf diese Gegner trifft der 1. FC Köln in der Conference League

Auf diese Gegner trifft der 1. FC Köln in der Conference League

Istanbul Der 1. FC Köln hat in der Conference League eine interessante Gruppe erwischt. Das ergab die Auslosung in Istanbul. Für den Bundesligisten geht es nach Serbien, Frankreich und Tschechien. Alle Gruppen im Überblick.

Der 1. FC Köln bekommt es in der Gruppenphase der Conference League unter anderem mit dem französischen Topklub OGC Nizza von Trainer Lucien Favre zu tun. Das ergab die Auslosung in Istanbul am Freitag. Zudem trifft der FC ab dem 9. September auf den serbischen Vize-Meister Partizan Belgrad und den 1. FC Slovacko aus dem tschechischen Uherske Hradiste.