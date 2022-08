Das „erste Tor von vielen“ : Kölner Kombi erlöst Modeste

Berlin Ausgerechnet eine Kölner Kombi hat Anthony Modeste bei Borussia Dortmund endlich zum Erfolg geführt. Nach Tagen der Kritik und Zweifel soll der erste Treffer nur der Anfang gewesen sein.

Als Anthony Modeste voller Euphorie auf ihn zustürmte, befürchtete Edin Terzic Schlimmes. „Ich habe da so eine Szene im Kopf, da rennt er auf den Trainer zu und fängt an zu tanzen“, erinnerte sich der BVB-Coach und musste schmunzeln: „Das hat er Gott sei Dank bleiben lassen.“

Stattdessen fiel der Torjäger seinem Trainer nach dem Premierentreffer im schwarz-gelben Trikot von Borussia Dortmund erleichtert um den Hals. „Ich habe so viel auf den Deckel gekriegt, aber der Trainer war immer für mich da“, erklärte Modeste im Sky-Interview nach dem 1:0 (1:0) bei Hertha BSC.

Nach Tagen der Kritik und Zweifel, ob der zuvor glücklos agierende Stürmer nach Dortmund passt, fiel mit dem Kopfballtor in der 32. Minute eine Last von Modeste ab. Seine Erleichterung brüllte er in das Berliner Olympiastadion hinaus.