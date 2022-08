Einstudierte Spielzüge im Fußball : Warum der Anstoß als Variante so selten genutzt wird

Analyse Düsseldorf Eine Anstoß-Variante kursiert aktuell durch Europas Fußball-Ligen. Nach Sparta Rotterdam und dem AFC Bour­ne­mouth düpierte auch Paris Saint-Germain seinen Gegner mit dem einstudierten Spielzug. Taktik-Experte Tobias Escher erklärt, warum Klubs den Anstoß dennoch selten als Vorteil nutzen.

Neymar führte den Anstoß aus und spielte den Ball kurz zurück zu Marco Verratti . Der Italiener passte direkt zurück auf Neymar, der den Ball auf Lionel Messi klatschen ließ. Mit dem ersten Kontakt spielte der Argentinier einen hohen Steilpass auf den durchgestarteten Mbappé, der frei vor Lille-Keeper Leo Jardim auftauchte – und diesen mit einem Lupfer überwand. So früh hatte in Frankreichs Lique 1 zuvor nur Michel Rio im Februar 1992 für Caen gegen Cannes getroffen.

Die Entstehung des Tores des französischen Serienmeisters sah dabei den Treffern von Sparta Rotterdam (Eredivise) und dem AFC Bournemouth (Premier League) zum Verwechseln ähnlich. Warum auch selbst neue Spielzüge ausdenken, wenn man sie auch von anderen Vereinen kopieren kann? Die Niederländer hatten sich ihrerseits Mitte August beim schnellsten Tor in der Geschichte der Eredivise von den Engländern inspirieren lassen. Daraus machte der Klub nach dem 2:3 gegen Alkmaar auch keinen Hehl und bedankte sich auf Twitter artig beim AFC für die „Inspiration“. Dazu stellte der Verein ein Video, dass beide Treffer zeigt. PSG-Trainer Christophe Galtier dankte derweil seinem Trainerteam nach dem Blitztor, wies aber auf die Kopie hin. „Unsere U19 hat das im vergangenen Jahr in der Youth League gegen Salzburg gemacht. Bournemouth und Rayo Vallecano haben es ebenfalls gespielt“, wird Galtier bei Eurosport.de zitiert.

Doch warum sieht man einstudierte Varianten beim Anstoß so selten? Schließlich ist der ruhende Ball eine der wenigen Möglichkeiten im komplexen Fußball, einen Spielzug geplant vorzubereiten – ähnlich wie im American Football. Dabei bedarf es Kreativität oder Vorbilder und regelmäßiges Üben. Anstöße seien in der Tat Standard-Varianten, die man theoretisch einstudieren könnte, sagt Taktik-Experte und Buchautor Tobias Escher. Und natürlich beschäftigen viele Vereine Spezialisten, die sich um Standards kümmern. Der Anstoß spielt dabei aber offenbar nur eine untergeordnete Rolle.

Trotz der Fokussierung auf andere Trainingsinhalte in Bezug auf Standards gibt es laut Escher einige Anstoß-Varianten, „die häufig mit langen Bällen zu tun haben“. Als Beispiel führt er Olympique Marseille an. Die Franzosen hatten in der Spielzeit 2017/18 den Ball nach einem Anstoß vorzugsweise absichtlich ins Seitenaus nahe der Eckfahne geschossen, damit der Gegner anschließend weit in der eigenen Hälfte einen Einwurf bekam. Dies bot dem Klub die ideale Möglichkeit fürs Pressing – und die Chance auf einen Ballgewinn tief in der Hälfte des Gegners.