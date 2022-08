1. FC Köln in der Conference League : Trainer Baumgart für das erste Gruppenspiel gesperrt

Szekesfehérvár Trainer Steffen Baumgart wird nach seiner Gelb-Roten Karte im Play-off-Rückspiel beim Fehervar FC für das erste Gruppenspiel des 1. FC Köln in der Conference League gesperrt sein. Das bestätigte die Uefa.

Doch in der 90. Minute wurde Baumgart zum Vulkan: Er riss sich die Schiebermütze vom Kopf, lief wild gestikulierend aufs Spielfeld und holte sich nacheinander Gelb- und dann Gelb-Rot ab. Und nach dem Schlusspfiff feierte er zappelnd, tanzend und jubelnd vor der Kurve. „So habe ich ihn noch nicht erlebt“, sagte Florian Kainz, der den FC in Ungarn als Kapitän aufs Feld geführt hatte, mit einem Schmunzeln. Und auch Marvin Schwäbe fand die Leidenschaft seines Trainers bemerkenswert. „Vor allem, wenn man sieht, dass er danach auf der Tribüne auf und abläuft, weil er sich nicht beruhigen kann. Das ist schon geil“, sagte der Torhüter: „So kennen wir ihn. So ist er. Und diese Leidenschaft und dieses Feuer gibt er an uns weiter.“