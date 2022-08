Bundesliga kompakt : Modeste köpft Dortmund zum Sieg - Schalke geht gegen Union unter

Anthony Modeste jubelt nach seinem Tor gegen Hertha mit BVB-Trainer Edin Terzic.

Düsseldorf Der FC Schalke geht am 4. Spieltag mit 1:6 gegen Union Berlin unter. Während Borussia Dortmund dank Anthony Modeste bei Hertha BSC siegt, feiert Leipzig einen Befreiungsschlag. Die Samstagsspiele der Bundesliga in der Zusammenfassung.

Hertha BSC - Borussia Dortmund 0:1 (0:1)

Borussia Dortmund hat dank Anthony Modeste nach einer bitteren Heimpleite in der Fußball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur gefunden. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic setzte sich bei Hertha BSC mit 1:0 (1:0) durch und zeigte nach der Last-Minute-Niederlage gegen Werder Bremen in der vergangenen Woche die geforderte Reaktion.

Modeste erzielte seinen ersten Treffer im BVB-Trikot per Kopf (32.) nach Vorarbeit von Salih Özcan, mit dem der Angreifer in der vergangenen Saison noch für den Ligakonkurrenten 1. FC Köln auf dem Platz gestanden hatte. Mit seinem Premierentor bescherte Modeste den Dortmundern den dritten Saisonsieg, die Berliner müssen auf ihren ersten Erfolg warten.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte nach dem ernüchternden 2:3 gegen Bremen eine „Reaktion“ gefordert, „um da weiterzumachen, wo wir hin wollen“. Auch Terzic hatte betont, dass man bereit sein müsse, gegen Hertha die „Leistung drastisch zu steigern“.

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 2:0 (1:0)

Befreiungsschlag für den vermeintlichen Bayern-Jäger: RB Leipzig hat mit dem ersten Sieg am vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga seine Mini-Krise zum Saisonstart beendet. Der DFB-Pokalsieger schlug dank eines frühen Treffers den weiterhin erfolglosen VfL Wolfsburg 2:0 (1:0) und verschaffte damit seinem Trainer Domenico Tedesco Luft zum Durchatmen.

„Fußballer des Jahres“ Christopher Nkunku schoss den Champions-League-Teilnehmer per Handelfmeter nach Videobeweis (5.) sowie mit seinem zweiten Treffer (90.) zum Sieg. Nach zuvor nur zwei Punkten dürfte vor dem Pokal-Erstrundenspiel am Dienstag (20.46 Uhr/ZDF und Sky) an gleicher Stätte gegen den Regionalligisten Teutonia Ottensen etwas Ruhe einkehren.

Dem VfL, der mit nur zwei Punkten aus vier Spielen seinen Negativ-Startrekord von vor 21 Jahren eingestellt hat, steht indes eine ungemütliche Woche bevor.

TSG Hoffenheim - FC Augsburg 1:0 (1:0)

Die TSG Hoffenheim hat ihren starken Saisonstart veredelt und liegt mit neun Punkten nach vier Spieltagen voll im Soll. Die Kraichgauer gewannen 1:0 (1:0) gegen den FC Augsburg. Dennis Geiger erzielte den entscheidenden Treffer (38.). Der FCA mit seinem neuen Trainer Enrico Maaßen hat dagegen lediglich drei Zähler auf dem Konto und gerät früh unter Druck.

Vor 17.206 Zuschauern in Sinsheim bestimmten die Gastgeber in der Anfangsphase das Geschehen. Grischa Prömel (7.) und der kroatische Topstürmer Andrej Kramaric (10.) konnten die ersten guten Chancen aber nicht nutzen.

Schalke 04 - Union Berlin 1:6 (1:3)

Union Berlin grüßt nach dem besten Saisonstart zumindest für drei Stunden von der Tabellenspitze, Schalke 04 wartet auf den ersten Sieg in der Bundesliga seit mehr als 15 Monaten. Der Aufsteiger kassierte gegen die Eisernen eine ernüchternde 1:6 (1:3)-Heimpleite und stellte sich in der Defensivarbeit extrem naiv an.

Die zahlreichen Schnitzer nutzte vor allem der Doppeltorschütze Sheraldo Becker (37. und 46.). Zudem trafen für die gnadenlos effektiven Berliner, die sich nach ihrem ersten Sieg gegen die Gelsenkirchener mit zehn Punkten vorerst auf Platz eins schoben, Morten Thorsby (6.), Janik Haberer (45.+3) und Sven Michel (87./90.+1). Es war der höchste Sieg der Union-Bundesligageschichte.

FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 0:3 (0:3)

Glückliche Erlösung, dann die Wiederentdeckung der spielerischen Klasse: Bayer Leverkusen hat sich mit einem zeitweise furiosen Auftritt den Frust von der Seele geschossen. Die Rheinländer gewannen beim FSV Mainz 05 mit 3:0 (3:0) und schafften am vierten Spieltag den ersten Sieg. Die aufkommenden Diskussionen um Trainer Gerardo Seoane dürften sich wieder beruhigen.

Ein Eigentor von Jonathan Burkhardt (29.) brachte die bis dahin bedenklich wankende Werkself auf die Siegerstraße. Nach diesem Brustlöser schoss Jeremie Frimpong (39./41.) mit einem Doppelpack den letztlich souveränen Erfolg heraus. Die Gelb-Roten Karten für die Leverkusener Piero Hincapie wegen wiederholten Foulspiels (77.) und Mitchel Bakker (90.+4) wirkten sich nicht mehr aus.

(sid/dpa/old/dör)