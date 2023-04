Fans drehen Team den Rücken zu Farke: „Gibt keinen Anlass, sich von der Mannschaft abzuwenden“

Dieser Meinung dürften einige Gladbach-Anhänger widersprechen, die sich in den vergangenen Monaten immer wieder darüber beklagt haben, wie harm- und wehrlos Gladbach häufig agiert. Denn auf dem Rasen waren es am Samstagnachmittag die abstiegsbedrohten Stuttgarter, die mit unermüdlichem Einsatz und Aufwand zu überzeugen wussten. 17 zu 9 Torschüsse hatte der VfB am Ende auf seiner Seite, zudem eine Zweikampfquote von 59 Prozent. Gladbachs leicht bessere Passquote (86 Prozent zu 82 Prozent) und die höhere Zahl der Ecken (8 zu 5) täuschen nicht darüber hinweg, dass Stuttgart über das gesamte Spiel gesehen die klar besseren Torchancen hatte.