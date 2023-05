Schlechter als im Vorjahr So schwach ist Borussias Punkte-Ausbeute nach 30 Spielen wirklich

Als Borussia vor Jahresfrist am 30. Spieltag eine Niederlage einstecken musste, war der Unmut groß. Fans forderten vor dem Kabinengang eine Aussprache mit der Mannschaft, nachdem diese das Derby gegen den 1. FC Köln daheim 1:3 verloren hatte. Die Wogen glätteten sich erst am letzten Spieltag, nachdem die Mannschaft acht Punkte in den letzten vier Spielen geholt hatte. Nach 30 Spieltagen hatte sie 37 Zähler – einen mehr als das aktuelle Team unter Daniel Farke.