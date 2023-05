Dramatisches Pokalfinale Borussias U19 siegt im Elfmeterschießen gegen Fortuna

Kurz darauf hatte Gladbach die Chance auf den Ausgleich. Nach einem Zuspiel von Adedeji kam Moustafa Moustafa aus spitzem Winkel zum Schuss, scheiterte aber an Reitmaier. Und dann durften die Borussen jubeln: Shio Fukuda, der bis dahin noch nicht in Erscheinung getreten war, wurde mit einem Steilpass von Moustafa auf die Reise geschickt, blieb vor Reitmaier cool und versenkte den Ball zum 1:1. In der Schlussphase der regulären Spielzeit waren es wiederum die Fortunen, die Gladbach unter Druck setzten und sich mehrere Standardsituationen erspielten – jedoch ohne Ertrag. So blieb es nach 90 Minuten beim 1:1 und es ging in die Verlängerung.