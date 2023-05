Grashoffs rechte Hand Anni Alpers war viele Jahre Borussias „guter Geist“

Noch näher dran am Epizentrum des Klubs war Annemarie „Anni“ Alpers. 1964 hatte sie sich auf eine Anzeige des Klubs beworben, da war noch Georg „Schorsch“ Hoffmann Geschäftsstellenleiter, nach dessen Tod 1966 übernahm Helmut Grashoff. Die gebürtige Viersenerin war die rechte Hand Grashoffs, ihr Schreibtisch stand zunächst in der Borussia-Geschäftsstelle im Obergeschoss des „Café Wolschke“ an der Bismarckstraße, gleich neben dem Büro des legendären „Managers“, später dann im Büro-Gebäude an der Bökelstraße neben dem Stadion. Alpers wuchs hinein in die Borussen-Welt, und sie mochte es nicht, wenn jemand schlecht darüber sprach oder schrieb. Da konnte Anni Alpers auch mal fuchsig werden.