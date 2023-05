Umworbener U23-Torjäger Telalovic nennt seine Bedingung für einen Verbleib bei Borussia

Unter Trainer Daniel Farke kam Telalovic im Januar bei der 0:1-Niederlage in Augsburg zu seinem Bundesliga-Debüt. Im März folgte ein Kurzeinsatz gegen Leipzig, nun durfte er in Stuttgart für ein paar Minuten ran. „Nach meinen letzten zwei Einsätzen habe ich gehofft, dass ich schneller wieder einen Einsatz bekomme, aber das war nicht so. Umso schöner war es, mal wieder in der Bundesliga zu spielen. Leider haben wir uns nicht belohnt“, sagte Telalovic, der neben einem starken eigenen Abschluss auch über das Auge für die Mitspieler verfügt.