Boussia hat Aufstiegsrelegation im Blick FV Mönchengladbach blickt nach Abstieg in die Zukunft

In der zweiten Halbzeit war es nach einer Ecke Jessica Hackenberger (72.), die zur 2:1-Führung traf. Trotz der Offensivbemühungen der Kölnerinnen hielt die Defensive der Mönchengladbacherinnen stand. In der Nachspielzeit war es Emily Tichelkamp (90.+2), die mit einer Einzelleistung zum 3:1-Endstand traf. Am kommenden Sonntag steht für die Spengler-Elf das Heimspiel gegen die U20 der SGS Essen an. Anstoß ist um 13 Uhr im heimischen Grenzlandstadion.