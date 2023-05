Notencheck zum Stuttgart-Spiel Fans von Offensivkräften besonders enttäuscht – Plea schlechtester Borusse

Dem gegenüber steht Angreifer Alassane Plea, der in Stuttgart für den verletzten Marcus Thuram die Position im Sturmzentrum übernahm. Zwar hatte er in der ersten Halbzeit Gladbachs einzig nennenswerte Chance, im zweiten Durchgang tauchte aber auch er völlig ab – und leitete mit seinem Fehlpass den Stuttgarter Konter ein, der zum Elfmeter führte. Beim Franzosen ist die Abweichung im Notenvergleich am geringsten. Unserer 5 schlossen sich die Leserinnen und Leser mit einer 5,08 an.