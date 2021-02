Borussias Regionalliga-Team : Was Heiko Vogel an Talent Mika Schroers schätzt

Was Heiko Vogel an Talent Mika Schroers schätzt

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Nachwuchs-Stürmer Mika Schroers hat eine gute Torquote in der Regionalliga West. „Er hat gute Anlagen“, findet U23-Trainer Heiko Vogel.

Wirft man einen Blick auf die Torstatistik von Borussia Mönchengladbachs U23, so ist kaum zu verheimlichen, dass dem Regionalliga-Team aktuell der klare Torjäger abgeht. Mit sechs Treffern führt Justin Steinkötter das Ranking an. Fast geht dabei jedoch ein Umstand unter, der Beachtung verdient: Youngster Mika Schroers, der eigentlich noch A-Junior ist, hat recht beachtliche Quote.