Flatex bleibt auf der Brust : Borussia verlängert frühzeitig mit ihrem Hauptsponsor

Flatex bleibt Hauptsponsor bei Borussia Mönchengladbach. Inzwischen steht der Schriftzug „Invest in yourself“ unter dem Firmennamen. Foto: Borussia

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat in der letzten Woche der Saison wirtschaftlich einige Weichen gestellt. Der Vertrag mit dem Hauptsponsor wurde verlängert, wie der Klub vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim bekanntgab.

„Wir freuen uns sehr über dieses frühzeitige Commitment in einer gesamtwirtschaftlich angespannten Zeit“, wird Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers zitiert. Die neue Vereinbarung sei ein Beleg für das vertrauensvolle und erfolgreiche Miteinander sowie für die nachhaltige Ausrichtung. „Wir freuen uns außerordentlich, die erfolgreiche Partnerschaft mit der Borussia auch über die kommende Saison hinaus als Hauptsponsor fortzusetzen und damit langfristig die Entwicklung dieses hervorragenden Vereins und seiner Fans weiter als Partner begleiten zu dürfen“, sagte Flatex-CEO Frank Niehage.

Flatex war vor zwei Jahren auf die Postbank gefolgt, deren gelbes Firmenlogo von 2009 bis 2020 die Gladbach-Trikots geziert hatte. In der Champions League lief Borussia 2020/21 mit dem Schriftzug Degiro auf, der internationalen Marke, deren Bekanntheit der Hauptsponsor unter anderem steigern wollte.

CFO Muhamad Chahrour zeigt sich dahingehend in der Pressemitteilung zur Vertragsverlängerung sehr zufrieden: „Das Sponsoring bei Borussia Mönchengladbach hat bereits in den ersten beiden Saisons – trotz aller Covid-bedingten Einschränkungen – wesentlich dazu beigetragen, dass wir die Markenbekanntheit von Flatex in Deutschland, aber auch die unseres Unternehmens Flatexdegiro europaweit signifikant erhöhen konnten.“