Absage der Youth League : Borussias U19 muss komplett auf ihr Abenteuer verzichten

Mönchengladbach Die Freude nach der Auslosung war riesig. Nun steht fest, dass das Youth-League-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Lazio Rom nicht stattfinden wird. Der U19 ist damit das nächste Ziel weggebrochen.

Seit dem 27. Januar hatte die U19 von Borussia Mönchengladbach wieder eine Perspektive: Das Spiel am 2. März gegen Lazio Rom in der Uefa Youth League, das auf dem Fohlenplatz im Borussia-Park hätte stattfinden sollen. Am Mittwoch hat die Uefa den Wettbewerb, in dem noch 64 Mannschaften vertreten gewesen wären, aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Reisebeschränkungen ersatzlos gestrichen.