„Haben den Sieg hergeschenkt“ : Borussias U23 kassiert drei ähnliche Gegentore in der Schlussphase

Mönchengladbach Lange sah Borussias U23 bei Rot-Weiß Oberhausen wie der Sieger aus. Nach der 2:0-Führung der Gladbacher drehte RWO dann auf und nutzte ein einfaches Mittel, um das Spiel zu drehen. Heiko Vogel ärgerte sich über die dritte Niederlage der Saison.

Denn in der Schlussphase der Partie kassierte die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel noch drei Gegentreffer und stand mit leeren Händen da. Dabei offenbarte sich erneut ein Problem, das bereits mehrfach in dieser Saison sichtbar wurde – die U23 hat Probleme beim Verteidigen von Standardsituationen. „Wir haben drei Standard-Gegentreffer binnen 15 Minuten bekommen und damit den Sieg hergeschenkt. Für unseren guten Auftritt können wir uns so am Ende nichts kaufen“, sagte Vogel nach der Partie.