Das DEL-Finale steht fest : Titelverteidiger Berlin schlägt Mannheim – nun wartet München

Berlin Das Finale der DEL steht fest: Am Donnerstagabend folgten die Eisbären Berlin dem EHC Red Bull München durch den Sieg gegen die Adler Mannheim im fünften Spiel. Das erste Finalspiel findet schon am Freitag statt.

Vorjahresmeister Eisbären Berlin hat das Halbfinal-Comeback der Adler Mannheim gestoppt und jagt endgültig den nächsten deutschen Eishockey-Titel. Nach zuvor zwei Niederlagen nacheinander zogen die Berliner am Donnerstagabend mit dem 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) im entscheidenden fünften Duell in die Finalserie ein und beendeten die Saison der Adler. Ohne Pause sind die Eisbären wieder gefordert: Gleich an diesem Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) empfängt der Vorjahreschampion und Hauptrundensieger den ausgeruhten Vorrundenzweiten EHC Red Bull München zum ersten Finalspiel.