Borussias Innenverteidiger : Ginter kehrt mit individueller Einheit auf den Platz zurück

Mönchengladbach Das Spiel bei Union Berlin hatte Matthias Ginter wegen seines Covid-19-Befundes verpasst. Für die Partie gegen Bielefeld könnte der Verteidiger aber wieder bereitstehen. Am Freitag ließ er sich erstmals wieder auf dem Trainingsplatz blicken.

Am Donnerstag hatte Matthias Ginter bereits die häusliche Quarantäne verlassen können, am Freitagvormittag kehrte Borussias Innenverteidiger, der die vergangenen knapp zwei Wochen wegen seiner Corona-Infektion gefehlt hatte, dann auch auf den Trainingsplatz zurück. Eine halbe Stunde nach der Mannschaft kam Ginter aus der Kabine, um auf dem Feld mit Athletiktrainer Quirin Löppert eine 45-minütige Einheit zu absolvieren. Damit besteht die Hoffnung, dass der Nationalverteidiger seiner Mannschaft für das kommende Bundesligaspiel gegen Arminia Bielefeld am Sonntag, 12. September, zur Verfügung stehen wird.

In diesem Fall hätte Ginter dann nur eine Bundesligapartie während seiner Quarantäne verpasst: das 1:2 am vergangenen Sonntag bei Union Berlin. Das allerdings ist für Borussias Marathonmann schon eine absolute Seltenheit. In der vergangenen Spielzeit hatte er in keinem der insgesamt 46 Pflichtspiele auch nur eine Sekunde gefehlt. Letztmals musste Ginter am 1. Dezember 2019 vor dem Spiel gegen den SC Freiburg wegen muskulärer Probleme passen. Nun kränkelte Ginter bereits vor dem Spiel in Leverkusen, beim 0:4 gegen Bayer musste sich der 27-Jährige auswechseln lassen. Kurz darauf kam der positive Covid-19-Befund.