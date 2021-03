Vor dem Derby gegen Köln : U23-Trainer Vogel schwärmt von „Siegertyp“ Kraus

Foto: Heiko van der Velden 14 Bilder Die Ü23-Spieler in Borussias U23 seit 2009

Mönchengladbach Im Sommer wird er den Verein verlassen, doch noch ist Thomas Kraus ein ganz wichtiger Bestandteil in der U23 von Borussia Mönchengladbach. Ausgerechnet im Spiel gegen den 1. FC Köln muss Trainer Heiko Vogel nun auf ihn verzichten.

„Willensstark, unberechenbar, ein Siegertyp.“ So beschreibt Borussias U23-Trainer Heiko Vogel seinen Führungsspieler Thomas Kraus. Vor sechs Jahren kam der 33-Jährige von Fortuna Köln zur Borussia – und seitdem ist der Rechtsaußen aus dem Team kaum wegzudenken. Er lebt den jungen Spielern, die in die U23 rücken, das vor, worum es für sie gehen muss, wenn sie den Sprung zum Profi schaffen wollen. Im Sommer wird das vorbei sein, denn dann zieht es den gebürtigen Bamberger wieder nach Köln, wo er noch immer wohnt. Ausgerechnet für die Zweite Mannschaft des 1. FC Köln wird er dann auflaufen – das tat er bereits zwischen 2007 und 2010.

Und zu diesem Gegner geht die Reise für Heiko Vogels Team an diesem Samstag. Mit dem Vorspielen bei seinen zukünftigen Mitspielern wird es für Kraus allerdings nichts. „Leider hat sich die Verletzung als ein Muskelfaserriss herausgestellt“, erklärt Vogel. In Kraus hat er einen Spieler, der klassischerweise das verkörpert, was man den verlängerten Arm des Trainers auf dem Platz nennt.

„Wovon sein Spiel lebt, ist ja augenscheinlich: vor allem vom Willen. Er ist aber auch ein Spieler, der genau weiß, was ich auch im Training sehen will“, schildert der Coach. Dass die berufliche Zukunft für Kraus auch nach der aktiven Karriere im Fußball liegen soll, bezweifelt eigentlich niemand, der ihn kennt. „Ich denke schon, dass es bei ihm in Richtung Trainer gehen dürfte“, vermutet Vogel. In diesem Bereich hat Kraus bei Borussia längst erste Erfahrungen gesammelt. Er gehört als Co-Trainer zum Stab der U13 beim VfL. Kraus ist einer, der den Fußball lebt.