Trainer sucht Aufgabe, Gladbach sucht Trainer : Rangnick lässt mit seinen Aussagen aufhorchen

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach sucht einen Trainer. Ralf Rangnick, in seiner Jugend Fan des Vereins, sucht eine neue große Aufgabe. Kein Wunder, dass der 62-Jährige mit seinen Aussagen bei einem TV-Auftritt aufhorchen ließ.

Max Eberl hat angekündigt, dass er den „am besten passenden Trainer“ für Borussia Mönchengladbach sucht, nachdem Marco Rose bekanntgegeben hat, im Sommer zu Borussia Dortmund zu wechseln. Ein großer Name im deutschen Fußball ließ am Mittwochabend mit seinen Aussagen im „Sportschau Club“ im Ersten aufhorchen: Ralf Rangnick, der seit seinem Abschied vom Red-Bull-Projekt im vergangenen Jahr vereinslos ist.

Bei seinem nächsten Verein schwebt Rangnick, der zuletzt einen Job beim FC Chelsea als Interimstrainer ausschlug, offenbar ein „Best-of“ seiner bisherigen Aufgaben vor. „Ich könnte mir vorstellen, all die Dinge, die wir in Leipzig unter Anwendung neuester State-of-the-Art-Technologie gemacht haben, mal bei einem Traditionsklub zu machen. Ich würde gerne die Strahlkraft eines solchen Vereins zusammenbringen mit den Innovationen und diesem neuen Ansatz“, erklärte der in Jugendjahren bekennende Gladbach-Fan. Der Frage, ob die Aufgabe am Niederrhein etwas für ihn wäre, war Rangnick zuvor ausgewichen.