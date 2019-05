Geliebt und gehasst : Puma erklärt das neue Borussia-Trikot

Mönchengladbach Borussia hat am Donnerstag ihr Heimtrikot für die kommende Saison vorgestellt. Die Meinungen über die Gestaltung gehen weit auseinander. Wir erklären, wie das Design entstanden ist.

Doch wie entsteht eigentlich so ein Bundesliga-Trikot? Wir haben bei Gladbachs Ausrüster Puma nachgefragt. „Zuerst setzen wir uns in einem Brainstorming zusammen, um die Basis zu erstellen. Da besprechen wir Materialien, die grafische Sprache und visieren die Tends“, sagt Ifedola Akinmade, Produktverantwortlicher im zweiköpfigen Borussia-Design-Team bei Puma. Diese Trend-Analyse finde ohne den Verein und mindestens ein Jahr vor der geplanten Veröffentlichung der Kollektion statt. Die Planungen für die Trikots der Saison 2020/21 haben also schon begonnen. Die Trends sucht sich der deutsche Sportartikelanbieter aus der ganzen Welt zusammen. „Wir haben unabhängige Design-Teams, die Trends auch für andere Sportarten wie Golf oder Motorsport aufspüren. Beispielsweise sind aktuell zwei Kollegen aus der Teamsportabteilung Fußball in Tokio. In Verbindung mit Besuchen bei den Herstellern werden auch andere Metropolen besucht und Einflüsse innerhalb und außerhalb des Fußballs gesucht. Es wird geschaut, was die Jugend trägt oder was generell in großen Metropolen angesagt ist.“ Dann erst finde das erste Treffen mit den Vereins-Funktionären statt, erklärt Grafikdesigner Ulrich Planer weiter. Es würden Themen für ein mögliches Design besprochen, in einem zweiten Treffen ein paar Monate später gäbe es dann die ersten Design-Entwürfe auf Papier. „Dann einigen wir uns auf ein paar Entwürfe, die wir mustern lassen und mit denen wir Prototypen erstellen.“ Und dann ein letztes Treffen im Winter, für das Finetuning. Gefallen die Prototypen dem Verein, geht das Trikot in die Produktion.