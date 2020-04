Borussias Patrick Herrmann : „Für die Mitarbeiter verzichte ich gerne auf Geld“

Mönchengladbach Patrick Herrmann hat erklärt, dass es für ihn selbstverständlich ist, für den Klub und seine Mitarbeiter auf einen Teil seines Gehalts zu verzichten. Er sieht Borussia als „Familie“.

Die Borussen waren die erste Mannschaft im Profi-Fußball, die vor etwa drei Wochen einen teilweisen Gehaltsverzicht beschlossen haben. Nach Informationen unserer Redaktion spart der Klub so mehr als eine Million Euro an Kosten für die Spieler, die Summe erhöht sich dadurch, dass sich unter anderem auch die Geschäftsführung und der Trainerstab zu einer solchen Maßnahme bereit erklärt haben. In der Corona-Krise bestätigt Borussia das Image, dass sie für sich beansprucht. Ein Klub, der zusammensteht und in dem jeder Mitarbeiter zählt. Denn vor allem um die Bezahlung aller Angestellten zu gewährleisten, entschied sich das Team für den Gehaltsverzicht.