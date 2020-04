Wegen der Corona-Krise : Borussia mit größtem Marktwert-Einbruch in der Liga

Borussia mit größtem Marktwert-Einbruch in der Liga

Mönchengladbach Das Portal transfermarkt.de hat seine Marktwert-Einschätzungen aufgrund der Corona-Krise verändert. Borussia ist prozentual sogar der größte Verlierer in der Bundesliga.

Eine signifikante Veränderung, die die Corona-Krise hervorrufen wird, findet wohl auf dem Transfermarkt statt. Die Annahme ist, dass die Ablösesummen aufgrund der hohen finanziellen Verluste durch Geisterspiele oder sogar Saisonabbrüche stark sinken könnten. Nun hat auch das populärste Portal, wenn es um Einschätzungen geht, seine Angaben dieser Situation angepasst. Am Mittwoch veröffentlichte transfermarkt.de neue Marktwerte, die eine deutliche Herabstufung beinhalteten – und Borussia ist der größte Verlierer in der Bundesliga.

Pauschal wurden die Werte vieler Profis um 20 Prozent gesenkt, ausgenommen von dieser Regelung sind Spieler, die im Jahr 1998 oder früher geboren wurden. „Die Börsenkurse sind eingebrochen, zahlreichen Vereinen könnte eine Insolvenz drohen und die Transferplanungen sind aufgrund der vielen Unsicherheiten bei den meisten Klubs zum Erliegen gekommen. Es ist aktuell kaum vorstellbar, dass die Transferpreise in absehbarer Zeit weiter so ansteigen wie in den vergangenen Jahren“, begründet Transfermarkt-Gründer Matthias Seidel.